Стала известна дата первой сессии Гордумы Пензы нового созыва

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11 сентября 2019, 12:34Бизнесновости
На официальном сайте Пензенской Гордумы появилась информация о том, когда состоится первая сессия с участием вновь избранных депутатов седьмого созыва.
Как отмечает пресс-служба, сессия начнется 16 сентября в 10 часов. В целях подготовки сформирован организационный комитет.
В его состав вошел каждый третий по алфавитному списку депутат: Денис Желиховский, Алексей Иванов, Иван Краснов, Николай Кузяков, Елена Мещерякова, Борис Панин, Александр Рогожкин, Алексей Савичев, Александр Трутнев, Виктор Хомец, Петр Чугай. Председателем оргкомитета назначен Денис Желиховский.
Напомним, ранее информагентство рассказывало о подробностях процедуры избрания главы города. Кандидатуры выдвигают депутаты, в том числе, возможно самовыдвижение. Предложения подаются в письменном виде на сессии Гордумы. По итогам обсуждения имена кандидатов включаются в бюллетень для тайного голосования.
Выборы депутатов в Гордуму седьмого созыва прошли 8 сентября, всего замещалось 35 мандатов. Предварительно, 19 (15 - по одномандатным округам и 4 - по партийным спискам) получают единороссы, 12 (9 и 3 соответственно) – коммунисты и по одному – ЛДПР (по партийным спискам), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (по партийным спискам), справедливороссы (по партийным спискам) и самовыдвиженец Жиганша Туктаров (по одномандатному округу), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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