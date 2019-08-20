Стал известен состав пензенского «Дизеля» для участия в ВХЛ

В официальной группе хоккейного клуба «Дизель» соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что к участию в чемпионате ВХЛ допустили 19 игроков.

Заявка пензенского «Дизеля» была одобрена в офисе ВХЛ в Москве. По итогам проверки документов к участию в «Кубке Шелкового пути» были допущены следующие спортсмены:

- вратари: Максим Борисов, Олег Назаров;

- защитники: Антон Антонов, Денис Бельский, Павел Володин, Константин Забавин, Дмитрий Киселев, Виталий Люлько, Владимир Марченко, Зигурдс Подзиньш;

- нападающие: Антон Андриянов, Булат Байкеев, Владислав Барулин, Никита Демин, Давид Думбадзе, Максим Колмыков, Павел Медведев, Артем Мелихов, Василий Хабаров.

Напомним, новый сезон чемпионата ВХЛ для «Дизеля» стартует 6 сентября: пензенцы сразятся с китайским клубом «ОРДЖИ» (0+).

О настрое команды перед стартом соревнований и целях на сезон можно почитать в интервью ИА «Пенза-Пресс» с главным тренером Алексеем Ваулиным, пишет ИА «Пенза-Пресс».