Стал известен состав пензенского «Дизеля» для участия в ВХЛ

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20 августа 2019, 14:34Спорт
В официальной группе хоккейного клуба «Дизель» соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что к участию в чемпионате ВХЛ допустили 19 игроков.
Заявка пензенского «Дизеля» была одобрена в офисе ВХЛ в Москве. По итогам проверки документов к участию в «Кубке Шелкового пути» были допущены следующие спортсмены:
- вратари: Максим Борисов, Олег Назаров;
- защитники: Антон Антонов, Денис Бельский, Павел Володин, Константин Забавин, Дмитрий Киселев, Виталий Люлько, Владимир Марченко, Зигурдс Подзиньш;
- нападающие: Антон Андриянов, Булат Байкеев, Владислав Барулин, Никита Демин, Давид Думбадзе, Максим Колмыков, Павел Медведев, Артем Мелихов, Василий Хабаров.
Напомним, новый сезон чемпионата ВХЛ для «Дизеля» стартует 6 сентября: пензенцы сразятся с китайским клубом «ОРДЖИ» (0+).
О настрое команды перед стартом соревнований и целях на сезон можно почитать в интервью ИА «Пенза-Пресс» с главным тренером Алексеем Ваулиным, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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