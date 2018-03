Стал известен один из хедлайнеров Jazz May 2018

Организаторы Jazz May Penza раскрыли первые секреты фестиваля 2018 года (6+). Он пройдет уже в восьмой раз. Полюбившийся пензенцам газон ресстелят перед филармонией 18 мая, а завершится фестиваль 20 числа. Площадки традиционно будет как минимум две - на открытом воздухе и в здании областной филармонии, там выступят хедлайнеры.

Организаторы восьмого по счету Jazz May Penza заявляют, что им не хватило музыки. Два хедлайнера фестиваля 2018 года продолжат музыкальные темы Jazz May 2017. Тему европейской фортепьянной группы Dock In Absolute продолжит трио Дмитрия Илугдина. Его пластинка в 2017-м была названа прорывом российской джазовой сцены.

К прошлому фестивалю будет отсылать и стиль квинтета под управлением французского барабанщика Дамиена Шмидта. Они еще ближе к современному пониманию джаза, граничащему с электроникой. Музыка для тех, кому захочется танцевать не только на зеленом газоне, но и в зале филармонии. Но будут в 2018 году, конечно, и другие музыкальные прорывы.

«Приедет очень известная группа московского авангардиста, неоклассика, композитора и замечательного скрипача, бэнд-лидера автора саундтреков к десяти российским фильмам - Алексей Айги», - рассказал продюсер VIII международного фестиваля Jazz May Penza Олег Рубцов.

Композитора Алексея Айги многие знают как автора музыки для таких фильмов как Мата Хари (16+), Метрополис (12+) и Страна глухих (16+). Его группа - это семь человек на сцене и мощное симфоническое исполнение.

За традиционное направление в 2018-м будут отвечать секстет московского саксофониста Ильи Морозова и Виктории Кауновой и американский певец Джей Ди Уолтер. Он выступит в сопровождении трио петербургского пианиста Андрея Кондакова. Для джазовой классики отведут целый вечер.



Кроме музыкальных сюрпризов организаторы планируют продолжить начатую традицию - показывать на большом экране перед газоном лучшие анимационные фильмы.

«Мы уже объявили сбор на платформе краудфандинга по поводу привоза фестиваля анимационных фильмов Insomnia. Возможно даже во все три дня, если наберется достаточная сумма», - поделилась соорганизатор VIII международного фестиваля Jazz May Penza Ольга Приписанцева.

Идея, которая выходит за рамки трех фестивальных дней - проект под дежурным названием Jazz May & Friends. По задумке организаторов - музыкальные открытия того или иного Jazz May, музыканты, наиболее полюбившиеся пензенцам, будут возвращаться. Уже планируется, что в Пензу снова приедут люксембургская группа Dock In Absolute, Electric Shock и большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.