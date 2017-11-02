02 ноября 2017, 11:12Общество Стал известен график работы пензенских больниц в праздничные дни Определился график работы больниц Пензенской области с 4 по 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Как отмечает пресс-служба регионального минздрава, изменения коснутся работы амбулаторно-поликлинического звена.

4 и 5 ноября с 8.00 до 14.00 дежурные врачи будут оказывать неотложную медицинскую помощь, выписывать рецепты, оформлять листки временной нетрудоспособности и др. Врача на дом можно будет вызвать с 7.30 до 11.00 по телефонам: 999-130 – для взрослых, 990-130 – для детей.

6 ноября поликлиники будут работать по графику субботнего дня.

«Все плановые приемы врачей, включая врачей специалистов, будут организованы в соответствии с графиком работы в субботу и предварительной записью на прием. Телефоны контакт-центров по вызову врача на дом для детского и взрослого населения будут работать с 7.30 до 11.00», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Скорая помощь, а также медпомощь в условиях стационара будут оказываться в полном объеме в круглосуточном режиме. Также предусмотрено круглосуточное дежурство сотрудников минздрава и администраторов лечебных учреждений на телефонах «горячих линий», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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