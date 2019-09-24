«Стадо баранов». Пензенец снял на камеру любителей проехать на «красный»

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети о нескольких машинах, которые проехали на запрещающий сигнал светофора.

Видеозапись с регистратора мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, машины движутся на «красный» по проспекту Победы. Автор поста уточнил, что на запрещающий сигнал светофора проехали шесть авто.

«Стадо баранов. Один проехал, и все за ним, не удивлюсь, если они подумали, что все те, кто стоит, – тормозят», - написал мужчина.

В комментариях пользователи посоветовали автору отправить видеозапись в управление ГИБДД, чтобы они разобрались в этой ситуации. Напомним, за проезд на «красный» автолюбителям может грозить штраф – 1000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».