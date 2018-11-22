Стадион «Труд» передадут в собственность Пензенской области

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22 ноября 2018, 15:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил судьбу стадиона «Труд» с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым, и было принято решение.
Об этом глава региона сообщил в Twitter.
«Встречался с министром науки и высшего образования РФ М.М. Котюковым. Говорили о подготовке нужных специалистов, а также о судьбе стадиона «Труд». Министр одобрил мое предложение о передаче объекта в областную собственность. Это даст возможность привести его в порядок и использовать», - написал Иван Белозерцев.
Встречался с министром науки и высшего образования РФ М.М. Котюковым.Говорили о подготовке нужных специалистов,а также о судьбе стадиона Труд. Министр одобрил мое предложение о передаче объекта в областную собственность.Это даст возможность привести его в порядок и использовать— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) November 22, 2018
Напомним, в конце октября на планерке в правительстве губернатор поднимал вопрос реконструкции стадиона «Труд» в Пензе. Ранее в ходе объезда города он побывал на объекте, который принадлежит ПГУ, и принял решение реконструировать его. Однако для этого стадион необходимо было передать в областную собственность, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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