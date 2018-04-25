Средняя зарплата по Пензенской области увеличилась на 6,8%

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отчитался о результатах работы регионального правительства в 2017 году перед депутатами Законодательного Собрания. Доклад главы региона стал основным вопросом повестки дня очередной восьмой сессии областного парламента.

Губернатор начал свой отчет перед депутатами ЗакСобра со статистических данных. Региону удалось снизить уровень госдолга. Индекс промышленного производства составил 102,6% по отношению к уровню 2016 года. Кроме того, Пензенская область вошла в группу субъектов федерации с высоким уровнем открытости бюджетных историй. Инфляция в регионе ниже, чем в целом по стране. В 2017-м она составила 1,6%, тогда как среднероссийский показатель - 2,5%. Это, в свою очередь, привело к замедлению роста цен.

«За прошедший год снизились цены практически на все основные группы продовольственных товаров. Регион входит в десятку субъектов Российской Федерации с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов питания - шестое место», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что в Пензенской области активно развивается крупный, средний и малый бизнес. Регион достиг небывалых успехов и в сельском хозяйстве. Так, область заняла первое место в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых и третье - по сахарной свекле, а также второе - по производству мяса и рыбы. В планах - улучшить эти показатели. Кроме того, уровень безработицы в регионе ниже среднероссийского - 4,5%. Средняя заработная плата составляет 26 тысяч 600 рублей. По сравнению с 2017 годом, она выросла на 6,8%.

На сессии стало также известно о том, что в Пензенской области поддержат волонтеров. На рассмотрение депутатов вынесли проект регионального закона «О взаимодействии органов государственной власти Пензенской облатси со студенческими отрядами».

«Этот закон - образец того, что на приемы к депутатам Законодательного Собрания приходят не только с проблемами, но и с законотворческими инициативами. С ним в 2017 году к председателю ЗакСобра обратились представители регионального отделения студенческих отрядов», - рассказала депутат Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна.

В законе определены формы поддержки студенческих отрядов, в основном, это правовая и информационная. Вопросы финансового обеспечения предполагается проработать отдельно в рамках создания областных программ поддержки волонтерства. Их разработкой займется областное министерство образования и правительство региона.

Пензенское региональное отделение студенческих отрядов входит в 14 лучших в России, и в пятерку лучших в Приволжском федеральном округе. В 2018 году в регионе отмечается 15-летие с момента возрождения студотрядов.