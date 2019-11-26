Среднестатистический пензенец может купить на свой доход тонну картофеля

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26 ноября 2019, 09:32Общество
В Пензенской области основную часть доходов жители тратят на покупку товаров - около 68,8%. По ряду позиций произошло повышение покупательской способности, сообщает Пензастат.
По данным органа государственной статистики, жители могут купить больше винограда – на 15,8%, яблок - на 10,3%, рыбы – на 4,6%, хлеба – 3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Если в январе-сентябре 2018 года на свой доход житель области мог купить 916 кг картофеля, то в 2019-ом - 959 кг, молока – 457 л (467 л), масла подсолнечного – 241 кг (248 кг). Так же в этом году ему можно было приобрести 591 кг сахара-песка, 443 десятка яиц, 174 кг охлажденных кур», - отмечает Пензастат.
При этом почти не изменилась покупательская способность на непродовольственные товары. Увеличилась на 4,6% возможность приобретения холодильников, на 3,2% – набора корпусной мебели, на 1,1% – стиральных машин.
«Существенными статьями расходов населения являются жилищно-коммунальные и транспортные услуги. Жители на свой доход могли совершить 1098 поездок в троллейбусе, либо 1075 поездок в городском автобусе, либо 958 поездок в маршрутном такси. Из жилищно-коммунальных услуг за 9 месяцев уменьшилась возможность оплаты водоснабжения холодного и водоотведения – на 3,5%, отопления – на 0,8%. Увеличилась покупательная способность абонентской платы за телефон – на 4,2%, электроэнергии – на 1,2%», - сообщают в органе государственной статистики.
Как в Пензастате проводили эти расчеты, не отмечается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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