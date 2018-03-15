Среди пензенцев растут жалобы на неудачные покупки в Сети

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 марта 2018, 19:16Общество
В Пензе прошло заседание совета по защите прав потребителей, приуроченное к одноименному всемирному празднику. В 2018 году он проходит под девизом - «Сделаем цифровые рынки честными и справедливыми».
Пензенцы стали чаще жаловаться на неудачные покупки в интернете. В 2017-м в Роспотребнадзор поступило более 2000 жалоб о нарушении прав потребителей, более 100 - онлайн-покупки. Чаще всего полученные товары не соответствуют картинкам на сайте, комплект поставки отличается от заявленного, а сроки доставки превышают оговоренные.
«За первые два месяца 2018 года по городу доля жалоб на интернет-магазины составляет почти 12%. Такой заметный рост претензий потребителей является сигналом, что при совершении дистанционных покупок их права стали нарушаться чаще. Они стали сталкиваться с серьезными проблемами, которые не могут сами разрешить», - сказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора Пензенской области Алла Ильина.
Еще одно нарушение - продажа алкогольной и табачной продукции онлайн. Несмотря на четкий запрет, в Сети легко найти с виду безобидные подарочные корзины, в составе которых есть бутылка спиртного, или так называемые «мужские букеты». То же касается БАДов, их разрешено продавать только в аптеках.
«По сути, реализация товаров через интернет относится к розничной купле-продаже, но учитывая то, что потребители приобретают их через всемирную паутину, они рискуют попасть в ситуацию, что их отношения документально не зарегистрированы», - отметила председатель Пензенского городского союза потребителей Ольга Антонова.
В интернете мошенники охотятся за кошельками так же, как и в реальной жизни, создают поддельные сайты известных интернет-магазинов, продают фальсификат или вовсе не существующие товары. Потенциального покупателя должны насторожить заниженная цена на продукт, неинформативный ресурс или просьба поделиться личной информацией.
«Не исключено интернет мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием граждан. Например, когда для получения товара и услуги предполагается внести в анкету на сайте паспортные данные или указать номер карты, или денежные средства за продукт или услугу потребитель перечисляет на указанный счет, а потом страничка закрывается», - прокомментировал руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.
Прежде чем сделать покупку в интернете, стоит проверить, кому вы собираетесь отправить деньги. Нужно выяснить информацию о регистрации продавца в качестве юридического лица или частного предпринимателя, узнать его юридический адрес, проверить ИНН. Не стоит соглашаться на полную предоплату товара. При получении посылки нужно требовать чек и проверить содержимое при курьере. Оплачивать заказ лучше после проверки либо при помощи современных платежных систем, которые гарантируют возврат денег.
15 марта 2018, 19:38Губернатор: Сотрудничество с Роскачеством позволит развивать предприятия
15 марта 2018, 19:31В Пензенской области за сутки в ДТП пострадали 5 пешеходов
15 марта 2018, 19:19В Пензе 18 собственников Кулибина, 10 согласились на переезд
15 марта 2018, 19:16Среди пензенцев растут жалобы на неудачные покупки в Сети
15 марта 2018, 19:14В пензенском художественном училище прошел конкурс по композиции
15 марта 2018, 19:09Пензенцы выберут территорию для благоустройства 23 марта
15 марта 2018, 19:06Губернаторская симфоническая капелла Пензы выступит с новым дирижером
15 марта 2018, 17:58В Пензенской области уже 150 семей получают выплаты за первеца