Среди пензенцев растут жалобы на неудачные покупки в Сети

В Пензе прошло заседание совета по защите прав потребителей, приуроченное к одноименному всемирному празднику. В 2018 году он проходит под девизом - «Сделаем цифровые рынки честными и справедливыми».

Пензенцы стали чаще жаловаться на неудачные покупки в интернете. В 2017-м в Роспотребнадзор поступило более 2000 жалоб о нарушении прав потребителей, более 100 - онлайн-покупки. Чаще всего полученные товары не соответствуют картинкам на сайте, комплект поставки отличается от заявленного, а сроки доставки превышают оговоренные.

«За первые два месяца 2018 года по городу доля жалоб на интернет-магазины составляет почти 12%. Такой заметный рост претензий потребителей является сигналом, что при совершении дистанционных покупок их права стали нарушаться чаще. Они стали сталкиваться с серьезными проблемами, которые не могут сами разрешить», - сказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора Пензенской области Алла Ильина.

Еще одно нарушение - продажа алкогольной и табачной продукции онлайн. Несмотря на четкий запрет, в Сети легко найти с виду безобидные подарочные корзины, в составе которых есть бутылка спиртного, или так называемые «мужские букеты». То же касается БАДов, их разрешено продавать только в аптеках.

«По сути, реализация товаров через интернет относится к розничной купле-продаже, но учитывая то, что потребители приобретают их через всемирную паутину, они рискуют попасть в ситуацию, что их отношения документально не зарегистрированы», - отметила председатель Пензенского городского союза потребителей Ольга Антонова.

В интернете мошенники охотятся за кошельками так же, как и в реальной жизни, создают поддельные сайты известных интернет-магазинов, продают фальсификат или вовсе не существующие товары. Потенциального покупателя должны насторожить заниженная цена на продукт, неинформативный ресурс или просьба поделиться личной информацией.

«Не исключено интернет мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием граждан. Например, когда для получения товара и услуги предполагается внести в анкету на сайте паспортные данные или указать номер карты, или денежные средства за продукт или услугу потребитель перечисляет на указанный счет, а потом страничка закрывается», - прокомментировал руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

Прежде чем сделать покупку в интернете, стоит проверить, кому вы собираетесь отправить деньги. Нужно выяснить информацию о регистрации продавца в качестве юридического лица или частного предпринимателя, узнать его юридический адрес, проверить ИНН. Не стоит соглашаться на полную предоплату товара. При получении посылки нужно требовать чек и проверить содержимое при курьере. Оплачивать заказ лучше после проверки либо при помощи современных платежных систем, которые гарантируют возврат денег.