Спустя 20 лет нашли фигуранта дела о нападениях на пензенских таксистов

В Саратовской области задержали пензенца, которого обвиняют в убийстве и разбойных нападениях на таксистов 20-летней давности.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, ночью 1 июня 1999 года 43-летний мужчина вместе с тремя своими приятелями на улице Калинина остановили машину и попросили водителя отвезти их на улицу Набережная реки Мойки. Приехав на место, мужчины начали требовать у мужчины деньги, угрожая пистолетом и ножом. Злоумышленники нашли в кармане у автолюбителя в 1145 рублей, связали его и убежали.

2 июня друзья решили напасть на жильцов квартиры в доме по Проспекту Строителей. Они ворвались в жилище, где находились брат с сестрой. Приятели угрожали им ножами требуя денег. Мужчина отдал злоумышленникам 2300 рублей. Связав женщину скотчем, подельники обыскали квартиру и забрали имущество.

На этом их криминальные дела не закончились. 9 июня приятели остановили такси и попросили отвезти их в Городищенский район. По дороге, которая проходила возле леса, злоумышленники несколько ударили водителя ножом и сдавили ему шею петлей. Мужчины вытащили таксиста из салона, избили его монтировкой и лопатой. Когда они поняли, что водитель погиб, закопали тело в лесу.

В результате четверых осудили. Один из них сбежал от следователей. Его искали на протяжении 20 лет. Поймать злоумышленника удалось только в июне 2019 года в Саратовской области, его доставили в региональное СУ СКР.

«Мужчине предъявили обвинение в совершении разбоев и убийства, совершенного организованной группой, из корыстных побуждений, сопряженного с разбоем. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в пресс-службе.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегомся. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».