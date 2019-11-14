Спортсменки пензенской «Юности» рассказали, чем порадуют болельщиков

Пензенская «Юность» усердно готовится к домашним матчам. На своем паркете действующие чемпионы страны будут принимать принципиальных противников - «Надежду-2» из Оренбурга и баскетбольный клуб «Самара». Спортсменки настроены только на победу. Однако радовать болельщиков, которые придут на игры, будут не только забитыми мячами.

В домашней серии чемпионата России среди команд женской «Суперлиги-2» баскетбольный клуб «Юность» предстанет перед болельщиками в полном составе. Четыре выездных игры в Сибири наши девушки провели без одного травмированного игрока. И лишь одну из них проиграли новосибирскому «Динамо-2». Повлияло ли на это как-то отсутствие игрока или наши просто не успели сыграться обновленным составом - девушки гадать не берутся, но уверяют, что такого больше не повторится. Особенно перед родными трибунами.

«По-максимуму готовимся к предстоящим играм. Девчонки тренируются с хорошим настроением. Боремся, толкаемся, в общем, настроены на битву с лидерами. Выложимся и постараемся порадовать болельщиков победами», - сказала игрок БК «Юность» Александра Плясова.

Тем более, что теперь спортсменки будут выходить на игру под собственный гимн, а в перерывах между периодами настраивать на победу родную команду будет группа поддержки. Особенно ждут спортсменки на играх своих болельщиков. Кроме того, «Юность» будет радовать пензенцев не только забитыми мячами.

«Мы приготовили для болельщиков в социальных сетях конкурс. Заходите, регистрируйтесь, вступайте в группы, отвечайте на вопросы. По итогам каждого есть возможность получить памятные подарки», - рассказал директор БК «Юность» Александр Тихоненко.

Первые домашние встречи состоятся в ближайшие выходные (0+). На своем паркете пензенские девушки будут принимать «Надежду-2» из Оренбурга, а 20 и 21 числа «Юность» сыграет с баскетбольным клубом «Самара». Противники достойные, у обоих клубов на данный момент из четырех игр нет ни одного поражения, поэтому перед пензенскими трибунами развернется нешуточная борьба.