25 апреля 2018, 12:34Спорт

Спортсменка из Пензы поедет на Чемпионат мира по спортивной ходьбе

В китайском городе Тайцане с 5 по 6 мая пройдет командный Чемпионат мира по спортивной ходьбе (0+). Участие в нем примет и пензенская спортсменка.

В российскую заявку включили семь российских спортсменов, в их число вошла воспитанница пензенского «Центра спортивной подготовки» Яна Смердова, сообщает пресс-центр облправительства. Сопровождать ее на соревнованиях будет тренер Юлия Воеводина.

Всего в ходе чемпионата будет разыграно 12 комплектов медалей: по шесть - в личном и командном зачетах.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-2517687/

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