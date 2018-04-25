Спортсменка из Пензы поедет на Чемпионат мира по спортивной ходьбе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 апреля 2018, 12:34Спорт
В китайском городе Тайцане с 5 по 6 мая пройдет командный Чемпионат мира по спортивной ходьбе (0+). Участие в нем примет и пензенская спортсменка.
В российскую заявку включили семь российских спортсменов, в их число вошла воспитанница пензенского «Центра спортивной подготовки» Яна Смердова, сообщает пресс-центр облправительства. Сопровождать ее на соревнованиях будет тренер Юлия Воеводина.
Всего в ходе чемпионата будет разыграно 12 комплектов медалей: по шесть - в личном и командном зачетах.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 апреля 2018, 14:06В Пензе ищут свидетелей ДТП на Шуисте
25 апреля 2018, 13:36Выяснились подробности смерти пензенца, которого нашли на мусорке
25 апреля 2018, 13:04В Пензенской области ипотеку будут выдавать под 6%
25 апреля 2018, 12:34Спортсменка из Пензы поедет на Чемпионат мира по спортивной ходьбе
25 апреля 2018, 12:03В Пензе пройдут соревнования по мотокроссу
25 апреля 2018, 11:33Пензенские депутаты выскажутся по поводу санкций против США
25 апреля 2018, 11:02В Пензе директор фирмы поплатилась за незаконную услугу
25 апреля 2018, 10:32В квартире на ул. Лобачевского сгорела кухня