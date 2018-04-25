Спортсменка из Пензы поедет на Чемпионат мира по спортивной ходьбе

В китайском городе Тайцане с 5 по 6 мая пройдет командный Чемпионат мира по спортивной ходьбе (0+). Участие в нем примет и пензенская спортсменка.

В российскую заявку включили семь российских спортсменов, в их число вошла воспитанница пензенского «Центра спортивной подготовки» Яна Смердова, сообщает пресс-центр облправительства. Сопровождать ее на соревнованиях будет тренер Юлия Воеводина.

Всего в ходе чемпионата будет разыграно 12 комплектов медалей: по шесть - в личном и командном зачетах.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».