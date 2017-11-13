Зареченский спортсмен стал чемпионом мира по самбо

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13 ноября 2017, 19:25Спорт
Спортсмен из города Заречного Пензенской области Владимир Балыков стал чемпионом мира по самбо. Турнир завершился накануне в Сочи триумфом российской сборной.
В финальной схватке в весовой категории до 68 килограммов воспитанник зареченской школы самбо одержал досрочную победу над представителем Румынии Ласло Жоке. Как признался Владимир федеральным информагентствам, золотая медаль дебютного чемпионата мира стала для него самой ценной.
До этой победы наивысшим достижением Владимира Балыкова было «золото» на первенстве мира по самбо среди молодежи в 2011-м. К тому же весной 2017 года зареченец впервые стал чемпионом России по самбо.
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