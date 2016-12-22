Спортивные мероприятия в новогодние каникулы. Программа

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23 декабря 2016, 10:06Общество
Мэрия Пензы опубликовала список физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, которые будут проводится в период новогодних праздников, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Как отмечает пресс-служба горадминистрации, мероприятия будут проходить со 2 по 8 декабря - в Декаду спорта и здоровья.
|
Наименование мероприятия
|
Дата проведения
|
Время
|
Место проведения
|
Спортивно-массовое мероприятие на Фонтанной площади: электронный лабиринт, веселые старты
|
2 января
|
15.00
|
Фонтанная площадь
|
Работа ледового катка с прокатом инвентаря на площади им. В. И. Ленина
|
2 января
|
17.00
|
Площадь им. В. И. Ленина
|
Турнир по хоккею среди дворовых команд
|
3 января
|
15.00
|
ул. Новоселов (мкр-н «Заря»)
|
Открытое первенство города Пензы по баскетболу «Зимняя сказка»
|
4 января
|
16.00
|
МБУ ДО ДЮСШ № 1
(ул. Попова, 66а)
|
Соревнования среди спортивных семей
|
5 января
|
10.00
|
МБОУ СОШ № 26 (ул. Луговая, 1а)
|
Рождественский Фестиваль «Мы — команда»
|
5 января
|
11.00
|
ФОК «Атлант»
(МАОУ Гимназия № 13,
Проспект Строителей, 52а)
|
Спортивно-массовое мероприятие на Фонтанной площади: соревнования по хоккею в валенках
|
5 января
|
15.00
|
Фонтанная площадь
|
Шахматный турнир среди младших школьников«Волшебное королевство»
|
5 января
|
10.00
|
МАОУ «Многопрофильная гимназия № 13»
(Пр. Строителей, 52а)
|
Ежегодная акция«Зимние забавы»
|
6 января
|
10.00
|
Олимпийская аллея
|
11-й Рождественский турнир по регби среди детских команд
|
7 января
|
10.00
|
ДС «Рубин»
(ул. Революционная, 9)
|
Спортивно-массовое мероприятие на Фонтанной площади: соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу и гиревому спорту
|
7 января
|
15.00
|
Фонтанная площадь
|
Соревнования по хоккею среди дворовых команд
|
8 января
|
10.00
|
Стадион «Спартак»
(ул. Кл. Цеткин, 47а)
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