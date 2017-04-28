Спортблок: волейбол, футбол

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 апреля 2017, 15:29Спорт
Пензенский «Университет-Визит» лишился шансов на попадание в четверку сильнейших клубов чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей Лиги «Б».
В четвертом матче финального этапа, который проходит в Туле, дружина Александра Ганина уступила со счетом 1:3 иркутской «Ангаре». Первая партия была за клубом из Пензы - 25:20, но соперницы сумели переломить ход матча в свою пользу.
За два тура до окончания чемпионата «Университет-Визит» располагается на пятой строчке в турнирной таблице.
В субботу, 29 апреля, на стадионе «Первомайский» пензенский «Зенит» примет клуб из Калуги в матче 20 тура первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Ценр».
В игре первого круга, которая состоялась в сентябре прошлого года, команды не выявили сильнейшего, тогда встреча завершилась боевой ничьей - 2:2. В случае победы в ответном поединке «сине-бело-зеленые» имеют шанс подняться с 12-й строчки в турнирной таблице на 11-ую. Для этого в параллельном матче клуб из Орла должен потерять очки в ближайшем матче.
Встреча «Зенит»-«Калуга» состоится 29 апреля. Начало - в 15.00.
28 апреля 2017, 19:58В Пензе состоялся фестиваль французской песни
28 апреля 2017, 19:51Пензенская область показала высокие экономические достижения в 2016 году
28 апреля 2017, 19:42В Пензе составили план мероприятий на 1 Мая
28 апреля 2017, 19:36В Пензенской области выбирают лучшего воспитателя
28 апреля 2017, 19:13В Пензенской области подвели итоги акции «Сурский край – без наркотиков»
28 апреля 2017, 19:06ФОКу в Нижнем Ломове присвоят имя Василия Бочкарева
28 апреля 2017, 18:02Пензенский водитель автобуса может получить 1 млн руб
28 апреля 2017, 17:37В мае пензенцы получат новые платежки за воду и свет