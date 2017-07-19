Спортблок: прыжки в воду, хоккей

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19 июля 2017, 18:01Спорт
Пензенский спортсмен Евгений Кузнецов осталися без наград Чемпионата мира по водным видам спорта в командных соревнованиях по прыжкам в воду.
Евгений Кузнецов и Юлия Тимошинина показали 11-й результат из 19. «Золото» - у французов, «серебро» - у команды Мексики, «бронза» - у прыгунов в воду из Соединенных Штатов Америки.
Стал известен календарь чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017-2018 годов. В розыгрыше примут участие 27 команд, после окончания регулярного первенства 16 лучших клубов продолжат борьбу за трофей в серии плей-офф.
Пензенский «Дизель» начнет чемпионат выездной серией встреч. 9 сентября «желто-синие» сыграют с «Ижсталью», 11 сентября - с альметьевским «Нефтяником», 13-сентября - с нефтекамским «Торосом», 24 сентября - с самарским «ЦСК ВВС». В матче открытия турнира 8 сентября скрестят клюшки усть-каменогорское «Торпедо» и курганский «Зауралье».
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