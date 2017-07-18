18 июля 2017, 13:34Спорт Спортблок: водные виды спорта, футбол Сборная России завоевала шестую медаль в четвертый день Чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Пензенская спортсменка Надежда Бажина в паре с Кристиной Ильиных стали третьими в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Дуэт Бажина/Ильиных набрал в финале 312,6 балла, уступив представительницам Канады , которые показали второй результат. «Золото» у пары из Китая. Таким образом, на сегодняшний день в копилке команды России - три «золота», три «серебра», одна «бронза» и второе место в медальном зачете.

19 июля пензенский «Зенит» проведет первый матч первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

Соперник на старте чемпионата - саратовский «Сокол», с которым «сине-бело-зеленые» встречались в конце прошлой недели на стадии 1/256 финала национального кубка и уступили с минимальным счетом. Напомним также, что минувший сезон «зенитовцы» закончили на 11-й строчке.

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