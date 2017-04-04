04 апреля 2017, 14:41Спорт Спортблок: велоспорт, спортивная гимнастика Воспитанница Центра спортивной подготовки Пензенской области Наталья Афремова стала седьмой среди женщин по итогам второго этапа Кубка Европы по велоспорту БMX, который завершился в Бельгии.

В женских соревнованиях лучший результат среди россиянок показала Ярослава Бондаренко, у нее - пятый результат. Напомним также, что третий и четвертый раунды европейского Кубка пройдут в Нидерландах в конце апреля.



Сборная России по спортивной гимнастике, в составе которой выступала пензенская спортсменка Наталья Капитонова, стала бронзовым призером международного турнира, который проходил в итальянской Венеции. Всего пять сотых балла россиянки уступили команде Бразилии, которая расположилась на второй строчке. Победительницами состязаний стали спортсменки из Соединенных Штатов Америки.

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