02 мая 2017, 18:54Спорт Спортблок: велоспорт, прыжки в воду, футбол Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Наталья Афремова победила на четвертом этапе Кубка Европы по велоспорту-БМX, который завершился в Нидерландах.

Пензенская спортсменка финишировала первой, второй стала еще одна россиянка - Ярослава Бондаренко, «бронза» - у представительницы Германии. Гонки европейского Кубка стали для сборной России заключительным этапом подготовки перед Кубком Мира. Он стартует в Арнеме в грядущие выходные.



Во вторник, 2 мая, в Казани стартовал чемпионат России по прыжкам в воду. В турнире принимают участие более 90 спортсменов из 12 регионов страны 2004 года рождения и старше, имеющие разряд «кандидат в мастера спорта». На состязаниях Пензенскую область представляют 14 человек. Имена всех победителей и призеров национального кубка по прыжкам в воду станут известны 7 мая.



3 мая пензенский «Зенит» примет на «Первомайском» дубль тульского «Арсенала» в матче 21 тура первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». В минувшие выходные команда Игоря Пывина уверенно обыграла на своем поле клуб из Калуги - 3:1, а «пушкари» крупно уступили в гостях столичному «Торпедо» - 0:3.

Матч «Зенит» - «Арсенал-2» состоится в среду, 3 мая, начало - в 15.00.

Спорт

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