17 июля 2017, 19:18Спорт Спортблок: велоспорт, прыжки в воду В Будапеште продолжается Чемпионат мира по водным видам спорта. В третий соревновательный день пензенская спортсменка Валерия Белова и представительница Москвы Юлия Тимошинина показали восьмой результат в синхронных прыжках с вышки.

По итогам финала, весь пьедестал почета заняли спортсменки из Азии. Напомним, что для пензенской спортсменки Валерии Беловой этот Чемпионат мира является дебютным в карьере.

В Пензе на велотреке «Сатурн» проходят первенство страны по велоспорту на треке и открытые городские соревнования по велоспорту на треке памяти Петра Ремонтова и Юрия Панина.

В состязаниях принимают участие порядка 150 спортсменов из Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, а также Ленинградской и Липецкой областей. Имена всех победителей и призеров станут известны 19 июля.

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