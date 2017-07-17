Спортблок: велоспорт, прыжки в воду

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17 июля 2017, 19:18Спорт
В Будапеште продолжается Чемпионат мира по водным видам спорта. В третий соревновательный день пензенская спортсменка Валерия Белова и представительница Москвы Юлия Тимошинина показали восьмой результат в синхронных прыжках с вышки.
По итогам финала, весь пьедестал почета заняли спортсменки из Азии. Напомним, что для пензенской спортсменки Валерии Беловой этот Чемпионат мира является дебютным в карьере.
В Пензе на велотреке «Сатурн» проходят первенство страны по велоспорту на треке и открытые городские соревнования по велоспорту на треке памяти Петра Ремонтова и Юрия Панина.
В состязаниях принимают участие порядка 150 спортсменов из Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, а также Ленинградской и Липецкой областей. Имена всех победителей и призеров станут известны 19 июля.
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