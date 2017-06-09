09 июня 2017, 19:51Спорт Спортблок: теннис, прыжки в воду, триатлон 18-летняя пензенская спортсменка Марта Пайгина вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира по теннису, который проходит во Франции.

В четвертьфинале представительница Пензенского края обыграла соперницу из Польши со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Таким образом, Марта Пайгина стала первой пензенской теннисисткой, которая смогла пройти в полуфинал одного из самых престижных теннисных турниров в мире. За выход в финал юниорского Ролан Гаррос девушка сразится с американской Клэр Лиу.

12 июня в Киеве стартует чемпионат Европы по прыжкам в воду. На турнире честь сборной России будут защищать 15 спортсменов, в том числе - четыре представителя Пензенской области: Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Надежда Бажина и Валерия Белова.

Надежда Бажина выступит на метровом трамплине, в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Кристиной Ильиных и в командных состязаниях вместе с Виктором Минибаевым. Валерия Белова заявлена в синхронных прыжках с вышки в дуэте с Юлией Тимошининой. Илья Захаров и Евгений Кузнецов поборются за награды в индивидуальных и синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Напомним также, что год назад на первенстве континента сборная России не вошла в тройку лидеров в медальном зачете. Рекордсменом стала команда Великобритании, Италия - на втором месте, Украина - на третьем.

Пензенские спортсмены Александр Брюханков, Анастасия Горбунова и Дарья Лушникова примут участие в чемпионате и первенстве Европы по триатлону. Турнир пройдет в Австрии с 16 по 18 июня. Право выступить на международных состязаниях представители области получили после успеха на национальной чемпионате и первенстве по триатлону. Дарья Лушникова и Анастасия Горбунова завоевали «серебро», Александр Брюханков пришел к финишу четвертым.

Также в шаге от пьедестала почета остановилась и сборная Пензенской области - команда показала четвертый результат в смешанной эстафете.

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