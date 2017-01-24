24 января 2017, 14:01Спорт Спортблок: спортивная гимнастика, шорт-трек На следующей неделе «Буртасы» примут чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин 2001 года рождения и старше.

На домашнем турнире Пензенскую область представят шесть человек: Андрей Сорокин, Артем Арнаут, Сергей Степанов, Алексей Канесев, Ильдар Юскаев и Наталья Капитонова, сообщается на официальном сайте дворца спорта. Соревнования пройдут в командном и личном первенстве, а также в финалах личного первенства в отдельных видах многоборья. По итогам состязаний будет сформирована сборная округа для участия в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет в Казани с 1 по 5 марта.

Воспитанник регионального центра спортивной подготовки Денис Айрапетян вошел в состав национальной сборной, которая выступит на заключительных этапах Кубка мира по шорт-треку в немецком Дрездене. Состязания пройдут с 3 по 5 февраля. Напомним также, что для пензенца турнир в Германии станет уже вторым крупным по счету в 2017 году. Десять дней назад Денис Айрапетян стал серебряным призером чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете на пять тысяч метров.

Спорт

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