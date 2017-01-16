Спортблок: шорт-трек, хоккей, мини-футбол

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16 января 2017, 14:49Спорт
Воспитанник Центра спортивной подготовки Пензенской области Денис Айрапетян стал серебряным призером чемпионата Европы по шорт-треку, который завершился в итальянском Турине.
В заключительный день соревнований мужская сборная России в составе Семена Елистратова, Дениса Айрапетяна, Виктора Ана и Александра Шульгинова стала второй в эстафете на 5000 метров. Наша национальная команда уступила на финише голландцам восемь сотых секунды. Тройку призеров замкнули хозяева турнира.
Пензенский «Дизель» потерпел поражение в заключительном матче выездной серии игр чемпионата ВХЛ от казанского «Барса». Хозяева льда трижды огорчили «желто-синих» по разу в каждом из периодов. За 60 минут дружина Сергея Лопушанского совершила 69 бросков по воротам соперников. Половина из них пришлась в створ, однако результата это не принесло. «Дизель» проигрывает - 0:3 и остается на 14 строчке в турнирной таблице. 30 января пензенская команда примет на «Дизель-Арене» челябинский «Челмет».
В отличие от старших товарищей хоккеисты «Дизелиста» продолжают победное шествие в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги. Накануне команда Алексея Ваулина во второй раз обыграла на своей арене клуб «Северские Волки» - 3:2. Гости вышли вперед уже на первой минуте, однако устоять под натиском лидеров регулярного чемпионата им не удалось. «Дизелист» уверенно возглавляет турнирную таблицу с активом - в 84 очка.
На этой неделе после месячного перерыва возобновится чемпионат страны по мини-футболу среди женских команд. В первых матчах 2017-го пензенская «Лагуна-УОР» примет в ФОКе «Спутник» аутсайдера турнира - клуб «Орел-ГТУ». Последний раз команды встречались в сентябре 2016 года. Тогда в двух противостояниях соперникам не удалось выявить сильнейшего. Обе игры завершились ничьей - 2:2. Ответные поединки состоятся в Пензе 20 и 21 января.
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