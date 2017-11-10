10 ноября 2017, 19:37Спорт Спортблок: шорт-трек, хоккей, футбол Пензенский спортсмен Денис Айрапетян завоевал путевку в полуфинал третьего этапа Кубка мира по шорт-треку в Шанхае.

В квалификации воспитанник регионального центра спортивной подготовки занял второе место на дистанции 1500 метров, уступив корейцу Ким До Кум.

Также в полуфинале кубка мира Россию представят Семен Елистратов и Виктор Ан. Мужская сборная по шорт-треку вышла в полуфинал на дистанции 5000 метров. Об этом сообщает агентство «Весь спорт».

Чемпионат «Высшей хоккейной лиги» приближается к своему экватору. Командам осталось провести заключительные игры первого круга. Так, с 12 по 22 ноября пензенский «Дизель» проведет на родном льду пять матчей.

В воскресенье, 12 ноября, «желто-синие» скрестят клюшки с воскресенским «Химиком», во вторник, 14 ноября, с чеховской «Звездой», а в конце следующей недели дружина Андрея Сидоренко примет два клуба из Китая – «Хей-Лун-Цзян» и «Цен Тоу».

Завершится домашняя серия «Дизеля» (0+) поединком с командой из Сарова.

Напомним, сейчас клуб располагается на 18 строчке в турнирной таблице.

В воскресенье, 12 ноября, завершится летне-осенний отрезок первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». По окончании матчей 17-го тура клубы уйдут на пятимесячные каникулы. Заключительную игру перед зимним перерывом пензенский «Зенит» проведет на «Первомайском» против новомосковского «Химика».

Сейчас клубы соседствуют в нижней части турнирной таблицы, имея в активе лишь по три победы. Матч (0+) состоится 11 ноября в 14.00.

Спорт

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