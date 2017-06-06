Спортблок: шахматы, триатлон

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06 июня 2017, 16:28Спорт
Пензенский спортсмен Андрей Терсинцев стал серебряным призером чемпионата мира по шахматам среди инвалидов-колясочников, который проходил в Словакии.
Об этом сообщает всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На международном турнире представитель Пензенской области уступил только сопернику из Индии.
Пензенские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по триатлону в Ижевске. В рамках национального первенства серебряные медали турнира завоевали Дарья Лушникова и Анастасия Горбунова. В рамках чемпионата Александр Брюханков пришел к финишу четвертым.
Также в шаге от пьедестала почета остановилась и сборная Пензенской области - команда показала четвертый результат в смешанной эстафете.
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