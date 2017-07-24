Спортблок: регби, водные виды спорта

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24 июля 2017, 17:51Спорт
Пензенская «Империя» одержала уверенную победу над питерским «Буревестником» в очередном матче чемпионата России по регби.
Счет открыли хозяева поля, однако уже к перерыву команда Андрея Бачурина оформила комфортное преимущество - 29:6. Второй отрезок встречи прошел за явным преимуществом пензенского клуба.
Встреча завершилась со счетом 67:9 в пользу «Империи». Следующий матч наша команда вновь проведет в Санкт-Петербурге 25 июля. Соперником станет «Наварская застава».
Пензенская спортсменка Виктория Андреева не смогла пробиться в финал Чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
В полуфинале девушка показала лишь 17-е время. Впрочем, шанс завоевать награду Чемпионата мира у Виктории еще есть. 27 июля она выступит в кролевой эстафете 4х200 метров, а 28 июля на 100-метровке кролем.
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