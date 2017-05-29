Спортблок: регби, футбол

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29 мая 2017, 18:06Спорт
Пензенская «Империя» крупно обыграла клуб из «Самары» в выездном матче 1/8 финала национального Кубка по регби.
Пензенская команда открыла счет уже на четвертой минуте поединка, попытку реализовал Николай Савин. К концу первого тайма счет стал 30:10 в пользу гостей. В составе «Империи» отличились Никита Сботов, Павел Кураев, Никита Попков и Ринат Тимербулатов.
Второй отрезок встречи вновь прошел под диктовку пензенской команды. Финальный свисток зафиксировал победу «Империи» - 63:13. Соперник сурской дружины по четвертьфиналу определится во встрече двух красноярских команд – «Журбол» и «Енисей-СТМ».
Пензенский «Зенит» одержал уверенную победу над клубом из «Рязани» в заключительном матче первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» со счетом 2:0. На 38-й минуте гостей огорчил Денис Булатов. На 86-й успех «сине-бело-зеленых» закрепил Владимир Есин.
Таким образом, по итогам сезона команда Игоря Пывина заняла 11-ю строчку в турнирной таблице. Впереди у «Зенита» - короткий отпуск. Новый сезон, предположительно, стартует в середине июля.
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