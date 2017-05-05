Спортблок: прыжки в воду, велоспорт, мини-футбол

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05 мая 2017, 14:18Спорт
Пензенские спортсмены положили в копилку сборной региона три награды во второй день чемпионата России по прыжкам в воду, который проходит в Казани.
В индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина лучшим стал олимпийский чемпион Лондона Илья Захаров. «Серебро» - на счету другого представителя Сурского края Евгения Кузнецова. Своему другу и партнеру по национальной сборной он уступил чуть менее семи баллов.
Позднее в индивидуальных прыжках с вышки среди женщин отличилась Ирина Асташкина. Воспитанница регионального центра спортивной подготовки показала второй результат. «Золото» - у спортсменки из Санкт-Петербурга Анны Чуйнышевой.
6 мая в голландском Арнеме стартует этап Кубка Мира по велоспорту-БМХ. За награду международного турнира в составе национальной сборной России поборется пензенская спортсменка Наталья Афремова. Состязания завершатся 7 мая.
Напомним также, что неделей ранее воспитанница регионального центра спортивной подготовки победила на четвертом этапе Кубка Европы по велоспорту-БМХ, который проходил в Нидерландах.
В грядущие выходные в столице пройдет международный турнир по мини-футболу среди женских национальных сборных, посвященный Дню Победы. Соперницами россиянок станут команды Испании, Ирана и Чехии. В составе пензенской дружины выступят две футболистки «Лагуны-УОР» - Ксения Олькова и Александра Чернова. Турнир стартует 6 мая. В этот день россиянки сыграют с командой Чехии.
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