Спортблок: прыжки в воду, велоспорт

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13 июля 2017, 18:57Спорт
Пензенские прыгуны в воду завоевали четыре медали во второй день летней спартакиады учащихся России, которая проходит в Казани.
В синхронных прыжках с трехметрового трамплина победу праздновал дуэт Александры Бибикиной и Яны Большаковой. На метровом трамплине серебряную медаль завоевал Николай Борисов. Ирина Асташкина показала лучший результат в прыжках с вышки, «серебро» в этой же дисциплине - у Полины Саековой.
Пензенские спортсменки Наталья и Ирина Афремовы выступят в составе сборной России на предстоящих чемпионате Европы и Чемпионате мира по велоспорту-BMX. Первенство континента пройдет во французском Бордо с 14 по 16 июля. Чемпионат мира - в американском Рок-Хилле с 25 по 29 июля.
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