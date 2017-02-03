03 февраля 2017, 16:59Спорт Спортблок: прыжки в воду, спортивная гимнастика, шорт-трек, волейбол В Смоленске продолжается Кубок России по прыжкам в воду, в котором принимают участие спортсмены сборной Пензенской области.

Во второй соревновательный день «золото» в копилку сборной Пензенской области положили Илья Захаров и Евгений Кузнецов. Они показали лучший результат в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, опередив представителей Екатеринбурга и Москвы. Еще один спортсмен регионального центра спортивной подготовки Игорь Мялин в паре с Александром Гальченко заняли 13 место в этой же дисциплине.

По итогам турнира в Смоленске будет сформирован состав национальной сборной для участия в международных соревнованиях зимне-весеннего периода серии Гран-при и Мировой серии.



В пятницу в «Буртасах» завершается чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Накануне, во второй соревновательный день пензенская гимнастка Наталья Капитонова стала лучшей в личном многоборье у женщин. В командном первенстве лучшими оказались представительницы Чувашской Республики. Бронзовым призером турнира в личном многоборье у мужчин стал пензенский гимнаст Сергей Степанов.



В немецком Дрездене стартовал этап Кубка мира по шорт-треку. Честь национальной сборной защищает и воспитанник регионального центра спортивной подготовки Денис Айрапетян. Для пензенского конькобежца турнир в Германии станет уже вторым крупным по счету в 2017 году. Ранее Денис Айрапетян стал серебряным призером чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете на пять тысяч метров.



В грядущие выходные пензенский «Университет-Визит» встретится в Самаре с местной «Искрой» в матчах седьмого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги Б. Напомним также, что в первом круге дружина Александра Ганина дважды была сильнее соперниц.

Спорт

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