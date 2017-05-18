Спортблок: прыжки в воду, плавание

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18 мая 2017, 16:02Спорт
В Санкт-Петербурге продолжается первенство России по прыжкам в воду с участием пензенских спортсменов.
Во второй соревновательный день воспитанница регионального центра спортивной подготовки Ирина Асташкина завоевала золотую медаль в прыжках с вышки среди юниорок группы Б. Еще одна пензенская спортсменка - Полина Саекова - показала пятый результат.
Пензенский спортсмен Егор Павлов стал серебряным призером первенства страны по плаванию, который проходит в Саранске. Он отличился в финальном заплыве 100-метровки баттерфляем.
Напомним также, что состязания в столице Мордовии являются отборочными на III этап Спартакиады учащихся России.
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