Спортблок: прыжки в воду, легкая атлетика

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21 июля 2017, 18:13Спорт
Илья Захаров, представляющий Пензу и Саратов, стал бронзовым призером Чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду с трехметрового трамплина.
Чемпионом мира стал спортсмен из Китая, «серебро» - у немца. В этой же дисциплине другой представитель Пензенской области Евгений Кузнецов показал восьмой результат.
19-летняя спортсменка из Пензы Яна Смердова завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы в Италии по легкой атлетике. Она стала лучшей в спортивной ходьбе на дистанции 10 километров.
Второй стала спортсменка из Германии, «бронза» - у представительницы Турции.
Чемпионат Европы по легкой атлетике завершится 23 июля.
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