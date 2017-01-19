Спортблок: хоккей, мини-футбол

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19 января 2017, 15:31Спорт
«Дизель» автоматически получит три очка за матч с саратовским «Кристаллом», который должен был состояться в Пензе 21 января.
Команда из соседнего региона снялась с участия в чемпионате в связи со сложным финансовым положением. В таком случае, согласно регламенту турнира, в оставшихся встречах регулярного чемпионата «Кристаллу» будут засчитаны технические поражения. Напомним также, что на финишной прямой первого этапа дружина Сергея Лопушанского находится на 16 позиции - на грани вылета из весенней стадии плей-офф.
В пятницу, 20 января, после месячного перерыва возобновится чемпионат страны по мини-футболу среди женских команд. В первых матчах 2017-го пензенская «Лагуна-УОР» примет в фоке «Спутник» аутсайдера турнира - клуб «Орел-ГТУ». Последний раз команды встречались в сентябре прошлого года. Тогда в двух противостояниях соперникам не удалось выявить сильнейшего. Обе игры завершились с одинаковым счетом - 2:2. Ответные поединки состоятся в Пензе 20 и 21 января.
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