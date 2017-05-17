17 мая 2017, 16:29Спорт Спортблок: прыжки в воду, хоккей В Санкт-Петербурге продолжается первенство России по прыжкам в воду среди юниоров, в нем принимают участие и пензенские спортсмены.

В первый соревновательный день отличились Александра Бибикина и Яна Большакова. Они показали третий результат в прыжках с трехметрового трамплина. Напомним, что в турнире принимают участие 12 спортсменов из Пензенской области. Состязания завершатся 21 мая.

Перед стартом нового чемпионата Высшей хоккейной лиги пензенский «Дизель» усилится тремя молодыми игроками. Это нападающий нижегородской «Чайки» 20-летний Михаил Потапов, защитник «Омских ястребов» 20-летний Даниил Щеголев и защитник уфимского «Салавата Юлаева» 23-летний Булат Хамматов. Последний новичок провел минувший сезон в составе победителей чемпионата Казахстана. Ранее выступал в клубах МХЛ и ВХЛ, а в сезоне 2011-2012 призывался в сборную России до 20 лет.

Стали известны сроки проведения и участники традиционного предсезонного хоккейного турнира «Кубок Дизеля-2017». Как сообщается на официальном сайте пензенского клуба, помимо «желто-синих», за победу в соревнованиях поборются «Рязань», казанский «Барс» и представитель Азиатской хоккейной лиги - клуб «Сахалин».

Состязания пройдут в два этапа. Сначала соперники сыграют между собой в групповом турнире. По итогам матчей определится пара финалистов и две команды, которым предстоит поспорить за третье место. Турнир пройдет в Пензе с 24 по 27 августа.

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