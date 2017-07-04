Спортблок: прыжки в воду, футбол, триатлон

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04 июля 2017, 19:52Спорт
Пять пензенских спортсменов завоевали 11 медалей на первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров, которое проходило в Норвегии.
Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднимались Руслан Терновой, Максим Малофеев и Александра Бибикина. Соревнования проходили среди двух возрастных групп: спортсменов от 4 до 15 лет, и от 16 до 18 лет. Российская команда заняла первое общекомандное место в медальном зачете. В копилке национальной сборной - 20 медалей, девять из которых - высшей пробы.
В новый сезон - с новым тренером. Пензенский футбольный клуб «Зенит» возглавил 37-летний специалист Артем Куликов. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-зеленых». Контракт с наставником заключен на один год. Известно также, что Артем Куликов ранее работал в академии клуба «Краснодар», волжском футбольном клубе «Энергия» и новочеркасском «Митосе».
В голландском Хольтене состоялся этап Кубка Европы по триатлону. В составе сборной команды России среди юниорок на турнире выступила воспитанница региональной СДЮСШОР водных видов спорта Дарья Лушникова. Спортсменка финишировала с седьмым результатом, через несколько дней она примет участие в первенстве Европы по триатлону среди девушек в Литве.
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