04 июля 2017, 19:52Спорт Спортблок: прыжки в воду, футбол, триатлон Пять пензенских спортсменов завоевали 11 медалей на первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров, которое проходило в Норвегии.

Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднимались Руслан Терновой, Максим Малофеев и Александра Бибикина. Соревнования проходили среди двух возрастных групп: спортсменов от 4 до 15 лет, и от 16 до 18 лет. Российская команда заняла первое общекомандное место в медальном зачете. В копилке национальной сборной - 20 медалей, девять из которых - высшей пробы.



В новый сезон - с новым тренером. Пензенский футбольный клуб «Зенит» возглавил 37-летний специалист Артем Куликов. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-зеленых». Контракт с наставником заключен на один год. Известно также, что Артем Куликов ранее работал в академии клуба «Краснодар», волжском футбольном клубе «Энергия» и новочеркасском «Митосе».



В голландском Хольтене состоялся этап Кубка Европы по триатлону. В составе сборной команды России среди юниорок на турнире выступила воспитанница региональной СДЮСШОР водных видов спорта Дарья Лушникова. Спортсменка финишировала с седьмым результатом, через несколько дней она примет участие в первенстве Европы по триатлону среди девушек в Литве.

Спорт

просмотров 72

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: