Спортблок: прыжки в воду, футбол

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20 июля 2017, 18:04Спорт
В Будапеште продолжается Чемпионат мира по водным видам спорта с участием пензенских спортсменов.
Представители Пензы Илья Захаров и Евгений Кузнецов вышли в финал в индивидуальных прыжках в воду с трёхметрового трамплина с шестым и седьмым результатом соответственно.
Финал состоится 20 июля в 19.30 по московскому времени. Представители Пензы Илья Захаров и Евгений Кузнецов вышли в финал в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина с шестым и седьмым результатом соответственно.
Пензенский «Зенит» с поражения стартовал в первенстве страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр».
Команда Артема Куликова на выезде уступила саратовскому «Соколу» со счетом 0:2. Как и в кубковом матче пяти дневной давности, зенитовцы остались в меньшинстве уже в первом тайме.
У «сине-бело-зеленых» вновь был удален с поля Дмитрий Пикатов. Полузащитник получил вторую желтую карточку на 34-й минуте встречи. Впрочем, до перерыва саратовцы не воспользовались численным перевесом. Развязка наступила в начале второго тайма. На 52-й минуте «Сокол» вышел вперед, а на 54-й - удвоил преимущество. В оставшееся время пензенцы провели несколько атак, но до взятия ворот дело так и не дошло.
Второй матч первенства России «Зенит» проведет на домашнем стадионе против клуба «Строгино» 27 июля.
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