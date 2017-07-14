Спортблок: прыжки в воду, футбол

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14 июля 2017, 19:28Спорт
В Казани продолжается летняя спартакиада учащихся России.В третий соревновательный день пензенские спортсмены завоевали две награды.
Яна Большакова показала лучший результат в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Максим Малофеев стал серебряным призером на вышке. В этой же дисциплине Николай Борисов стал 11-ым.
В субботу, 15 июля, пензенский «Зенит» проведет первый официальный матч под руководством нового тренера Артема Куликова. На стадии 1/256 Кубка России по футболу «сине-бело-зеленые» встретятся с саратовским «Соколом».
В случае победы в следующем раунде «зенитовцы» сыграют с одним из тольяттинских клубов: «Ладой» или «Академией футбола имени Коноплева».
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