14 июля 2017, 19:28Спорт Спортблок: прыжки в воду, футбол В Казани продолжается летняя спартакиада учащихся России.В третий соревновательный день пензенские спортсмены завоевали две награды.

Яна Большакова показала лучший результат в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Максим Малофеев стал серебряным призером на вышке. В этой же дисциплине Николай Борисов стал 11-ым.

В субботу, 15 июля, пензенский «Зенит» проведет первый официальный матч под руководством нового тренера Артема Куликова. На стадии 1/256 Кубка России по футболу «сине-бело-зеленые» встретятся с саратовским «Соколом».

В случае победы в следующем раунде «зенитовцы» сыграют с одним из тольяттинских клубов: «Ладой» или «Академией футбола имени Коноплева».

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