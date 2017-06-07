07 июня 2017, 14:33Спорт

Спортблок: плавание, силовой экстрим

Пензенская спортсменка Анастасия Фесикова примет участие в первом этапе международного турнира по плаванию Mare Nostrum.

Как сообщается на сайте регионального центра спортивной подготовки, турнир стартует в Монако в субботу, 10 июня.

12 июня в День города и День России в Пензе на площади Ленина состоится национальный кубок по силовому экстриму «Битва Титанов» (0+). Турнир стартует в полдень и продлится до 18 часов.

Богатыри из разных регионов страны будут поднимать металлические бревна, огромные шины и тягать фуры, сообщает пресс-служба администрации Пензы. Вести состязания будет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев.

Спорт
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