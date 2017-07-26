Спортблок: плавание, регби

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26 июля 2017, 19:09Спорт
Пензенская спортсменка Анастасия Фесикова осталась без награды Чемпионата мира по водным видам спорта на своей коронной дистанции - стометровке на спине.
Пензенская спортсменка финишировала с пятым результатом, преодолев дистанцию за 58,83 секунды.
Представительница Канады Жаклин Массе завоевала «золото» и установила новый мировой рекорд – 58,1 секунды. Второй стала спортсменка из США, «бронза» - у австралийки.
Пензенская «Империя» уступила в Санкт-Петербурге «Наварской Заставе» в заключительном матче выездной серии чемпионата России по регби.
В первом тайме команда Андрея Бачурина реализовала лишь одну попытку. На перерыв клубы ушли при комфортном преимуществе хозяев поля - 24:3. После перерыва «Империя» действовала активнее в атаке, однако догнать соперников так и не смогла.
Встреча завершилась со счетом 31:15 в пользу «Наварской Заставы».
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