14 апреля 2017, 16:02Спорт Спортблок: плавание, хоккей, шахматы, велоспорт Пензенская спортсменка Виктория Андреева завоевала бронзовую медаль в четвертый день чемпионата России по плаванию, который проходит в Москве.

На дистанции 200 метров вольным стилем она показала третье время, уступив лишь секунду победительнице заплыва Веронике Поповой из Санкт-Петербурга. Еще двое представителей Пензы Роман Ларин и Никита Третьяков остались без наград в финале 200-метровки на спине. Третьяков - четвертый, у Ларина - пятый результат. Сегодня в заключительный день чемпионата страны по плаванию будет разыграно 11 комплектов наград.

Пензенский «Дизелист» отправился в Республику Башкортостан, где в выходные стартует финальная серия игр первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Соперник «желто-синих» в битве за Кубок регионов – «Горняк» из города Учалы - победитель восточной конференции. Напомним также, что борьба в серии будет вестись до трех побед.

На следующей неделе во дворце единоборств «Воейков» пройдет Кубок губернатора Пензенской области по шахматам. Ожидается, что турнир посетит президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. В состязаниях примут участие команды городских округов и муниципальных районов региона.

17 апреля в столице стартует третий этап Кубка России по велоспорту BMX. Участие в турнире примет воспитанница клуба «Локомотив-Пенза» Наталья Афремова. Девушка считается одной из главных претенденток на победу. Она была лучшей по итогам первых двух этапов, которые проходили в Саранске.

Спорт

просмотров 69

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: