Спортблок: плавание, греко-римская борьба

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 апреля 2017, 18:31Спорт
В Москве продолжается чемпионат России по плаванию. В третий соревновательный день золотую медаль в копилку сборной Пензенской области положила Анастасия Фесикова.
Анастасия Фесикова стала первой на своей коронной дистанции - 50-метровке на спине, опередив соперниц из Свердловской и Оренбургской областей. Эта победа дает ей право выступить на чемпионате мира по плаванию в Венгрии в середине июля.
Еще одна представительница Пензенской области Мария Асташкина показала лишь седьмое время на 200-метровке брассом. Седьмым стал и Артем Лазарев на дистанции 200 метров баттерфляем. В этой же дисциплине Александр Харланов остановился в шаге от пьедестала почета.
Двое кузнецких спортсменов Николай Измайлов и Руслан Бибарсов удачно выступили на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе, которые прошли в Кирове. В супертяжелой весовой категории до 130 кг серебряный призер первенства Европы Николай Измайлов завоевал «золото», победив в финале своего земляка Руслана Бибарсова.
13 апреля 2017, 19:49Пензенские магазины и ярмарки предлагают продукты к Пасхе
13 апреля 2017, 19:41Савельев прокомментировал информацию о прекращении полномочий 14 депутатов
13 апреля 2017, 19:33В Пензе простились с заслуженной артисткой РСФСР Верой Аношиной
13 апреля 2017, 19:28Пензенцы готовят угощения к пасхальному столу
13 апреля 2017, 19:16В Пензе стартовал межрегиональный форум «InnoMed – 2017»
13 апреля 2017, 19:09Пензенские храмы посетили сотрудники МЧС
13 апреля 2017, 19:02Жители Иссинского района недовольны мусором на улицах
13 апреля 2017, 18:50В Кузнецке начали благоустройство Холма воинской славы