07 апреля 2017, 19:46Спорт Спортблок: мотокросс, хоккей Пензенские спортсмены отличились на всероссийском турнире по мотокроссу, который прошел в городе Волжском Волгоградской области.

В состязаниях приняли участие около 80 гонщиков из 15 регионов страны. Пензенец Игорь Белкин стал серебряным призером в классе квадроциклов. Также в число лучших спортсменов турнира вошли Мария Жилина и Дарья Гусарова. А в конкурсе на самый зрелищный прыжок победили Сергей Прытов и Николай Корнев.

Пензенский «Дизелист» и ярославский «Локо-Юниор» во второй раз сравняли счет в полуфинальной серии первенства Национальной молодежной хоккейной лиги - 2:2. Команда Алексея Ваулина была в шаге от выхода в финал Кубка Регионов, но хозяева льда проявили свои лучшие качества и сохранили интригу, обыграв «желто-синих» - 6:2. Самым результативным стал второй период. Ярославские болельщики увидели сразу четыре заброшенные шайбы, причем три из них влетели в ворота «Дизелиста». Теперь путевку в финал турнира соперники разыграют в решающей встрече. Пятый матч серии состоится на «Дизель-Арене» 9 апреля в 17.00.



Пензенский «Дизель-2006» завершил борьбу за Кубок Владислава Третьяка, который проходит в Самаре. В полуфинале турнира команда Вячеслава Максимова уступила уфимскому «Салавату-Юлаеву» - 2:3. После первого периода пензенские хоккеисты вели с минимальным счетом, однако соперникам удалось вырвать победу. Таким образом, в матче за третье место «Дизель-2006» сыграет со столичной «Русью» 7 апреля. Напомним, что клубы уже встречались на групповом этапе состязаний, и тогда «желто-синие» были сильнее - 8:3.

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