Спортблок: мини-футбол, волейбол, хоккей

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26 декабря 2016, 13:42Спорт
«Лагуна-УОР» набрала четыре очка из шести возможных в матчах с подмосковной «Снежаной-Котельники» в рамках шестого тура чемпионата страны по мини-футболу среди женских команд.
В первой игре дружина Юрия Новикова была сильнее - 6:3. Дублем отметились Оксана Пегова и Ксения Олькова, по разу отличились Ирина Родькина и Ольга Тигина. Второй поединок завершился вничью - 3:3.
Пензенский клуб имеет в активе 15 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.
Чемпионат страны возобновится 20 января. Первым соперником «Лагуны-УОР» в 2017 году станет «Орел-ГТУ».
Пензенский «Университет-Визит» дважды обыграл на своей площадке чебоксарский «Спартак» в очередном туре чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». Команда Александра Ганина уступила соперницам лишь в одной из семи партий. Хозяйки были сильнее - 3:1 и 3:0.
Пензенский клуб обосновался на второй строчке в турнирной таблице и в середине января отправится в Волгоград. Местная «Волжаночка» - аутсайдер турнира.
Хоккейная команда управления федеральной противопожарной службы №22 «Заречные бобры» провела серию выездных товарищеских матчей. В Екатеринбурге зареченская команды была сильнее клуба «Огненный щит» - 3:2, затем в Краснокамске уничтожила местную дружину со счетом 18:2. Заключительный матч выездного турне «Заречные бобры» сыграли в Казани и вновь праздновали победу - 7:2.
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