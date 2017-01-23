23 января 2017, 14:16Спорт Спортблок: мини-футбол, волейбол «Лагуна-УОР» набрала четыре очка из шести возможных в домашних матчах против клуба «Орел-ГТУ» в рамках седьмого тура чемпионата страны по мини-футболу среди женских команд.

Первая встреча в ФОКе «Спутник» завершилась третьей в этом сезоне ничьей в очном противостоянии клубов и вновь со счетом 2:2. В ответном поединке дружина Юрия Новикова показала максимум, не позволив соперницам в очередной раз диктовать условия игры. Перевес в два мяча до перерыва и еще три во втором тайме. Финальная сирена зафиксировала на табло уверенную победу «Лагуны» - 5:0. По итогам седьмого тура пензенская команда поднялась на вторую строчку в турнирной таблице.



А вот пензенский «Университет-Визит» не сумел обыграть в Ижевске местный «Италмас ИжГТУ» в шестом туре чемпионата России по волейболу среди женщин. В первой встрече дружина Александра Ганина уступила - 0:3, во второй - проиграла в дополнительной пятой партии - 2:3. Несмотря на два поражения, пензенская команда сохранила за собой второе место.

Спорт

просмотров 72

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: