Спортблок: мини-футбол, триатлон

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 мая 2017, 14:38Спорт
Две футболистки пензенской «Лагуны-УОР» Ксения Олькова и Александра Чернова стали вице-чемпионками международного турнира по мини-футболу, приуроченному ко Дню Победы.
В минувшие праздничные дни женская сборная России принимала в столице команды из Чехии, Ирана и Испании. Хозяйки состязаний крупно обыграли Чехию - 11:1 и Иран - 4:0, но в решающей встрече уступили испанкам - 1:3. Александра Чернова отметилась на турнире тремя голами, а капитан «Лагуны» Ксения Олькова отличилась один раз.
Пензенские спортсмены Александр Брюханков, Анастасия Горбунова и Елена Данилова включены в состав национальной сборной для участия в третьем этапе мировой серии по триатлону. Турнир пройдет в Японии в грядущие выходные.
10 мая 2017, 18:38В Пензе на территории санатория им. Кирова произошел крупный пожар
10 мая 2017, 18:33В Пензе в пятиэтажке на ул. Ударной обрушилась кровля
10 мая 2017, 18:29Пензенские поисковики нашли останки бойцов Красной Армии
10 мая 2017, 18:24В Городе Спутник отпраздновали День Победы
10 мая 2017, 18:20В Кузнецке отметили День Победы
10 мая 2017, 18:14В Пензенской области произошло смертельное ДТП
10 мая 2017, 18:08Пензенские бойцы отправились в командировку на Северный Кавказ
10 мая 2017, 18:02В Пензе закупят около 50 новых автобусов