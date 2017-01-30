30 января 2017, 16:29Спорт Спортблок: мини-футбол, греко-римская борьба, хоккей «Лагуна-УОР» дважды отобрала очки у питерской «Авроры» в выездных матчах восьмого тура чемпионата страны по мини-футболу среди женских команд.

Первая встреча в Санкт-Петербурге завершилась ничьей - 1:1. Во втором противостоянии дружина Юрия Новикова была сильнее - 2:0. Отличились Лиана Юхаева и Оксана Пегова. Однако, несмотря на положительный результат, пензенский клуб фактически лишился шансов на золотые медали. За два тура до окончания сезона «Аврора» лидирует в турнирной таблице. Команда с берегов Невы может упустить чемпионство лишь в том случае, если проиграет во всех оставшихся четырех матчах.



Пензенские спортсмены Руслан Бибарсов и Николай Измайлов находятся в Саранске на тренировочных сборах по греко-римской борьбе. Об этом сообщается на официальном сайте регионального центра спортивной подготовки. Ожидается, что сбор завершится 10 февраля.

На этой неделе пензенский «Дизель» проведет заключительную домашнюю серию игр в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Дружине Сергея Лопушанского предстоит встретиться на родном льду с челябинским «Челметом», орским «Южным Уралом», тюменским «Рубином» и курганским клубом «Зауралье». Первый матч состоится сегодня, 30 января, в 19.00. В случае победы над «Челметом» «желто-синие» вернутся в топ-16 клубов ВХЛ.

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