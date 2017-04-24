24 апреля 2017, 15:33Спорт Спортблок: мини-футбол, футбол, волейбол «Лагуна-УОР» крупно уступила столичному «Торпедо-МАМИ» в домашнем матче финальной серии игр чемпионата страны по мини-футболу среди женских команд - 1:6.

Уже на пятой минуте поединка счет открыла экс-футболистка пензенского клуба Павлина Бородина. Спустя девять минут Мария Крупина забила ответный мяч, который стал для хозяек площадки единственным в этой встрече. Перед самым перерывом второй снаряд в ворота «Лагуны» отправила Татьяна Дерипаско. После паузы гостьи полностью перехватили инициативу. Голами отметились Зинаида Четвернина, Олеся Воробей и Елена Меркулова.

Шанс отыграться у дружины Юрия Новикова будет 28 апреля. Для победы в финальной серии его команде нужно забить соперницам как минимум пять раз.



Не порадовал своих болельщиков и пензенский «Зенит». Команда Игоря Пывина проиграла дома липецкому «Металлургу» - 1:3. Все три мяча «сине-бело-зеленые» пропустили в первые полчаса игры. Однако чуда, как в матче недельной давности с белгородским «Энергомашем», на этот раз не произошло. Зенитовцы не смогли отыграться. Гол престижа в ворота соперников во втором тайме забил Сергей Сипатов.

Во вторник, 25 апреля, в Туле стартует второй заключительный тур финального этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». Борьбу за призовые места ведут шесть клубов, в числе которых - пензенский «Университет-Визит». В первом туре дружина Александра Ганина одержала лишь одну победу в пяти встречах. Со счетом 3:1 сурская команда обыграла клуб из Омска и в итоге расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. Во втором туре команды вновь сыграют друг с другом по круговой системе. Первый матч «Университет-Визит» проведет против столичного «Луча» 25 апреля.

Спорт

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