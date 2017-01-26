26 января 2017, 14:59Спорт Спортблок: мини-футбол, баскетбол 27 и 28 января пензенская «Лагуна-УОР» сыграет в Санкт-Петербурге с местной «Авророй» в рамках восьмого тура чемпионата страны по мини-футболу среди женских команд.

Клуб с берегов Невы уверенно движется ко второму чемпионству подряд. Интрига в борьбе за золотые медали сохранится лишь в том случае, если дружина Юрия Новикова дважды обыграет соперниц на их площадке. Сейчас «Лагуна-УОР» располагается на второй строчке в турнирной таблице с 19 очками. «Аврора» - на первой позиции с отрывом в шесть очков и двумя играми в запасе. Победитель и призеры чемпионата страны станут известны через месяц - 25 февраля.

На следующей неделе пензенская «Юность» проведет заключительные матчи на домашней площадке в рамках первого этапа чемпионата страны по баскетболу среди женских команд второго дивизиона Суперлиги. В гости к дружине Татьяны Пашковой приедет один из фаворитов сезона - дубль «Надежды» из Оренбурга. От результата предстоящих встреч во многом будет зависеть, какой из клубов станет лидером по итогам регулярного чемпионата. Пока же «Юность» возглавляет турнирную таблицу. «Надежда» - на второй строчке с отставанием в два очка.

Спорт

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