25 апреля 2017, 14:45Спорт Спортблок: художественная гимнастика, прыжки в воду Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, выступающая параллельным зачетом за Пензенскую область, завоевала две золотые медали на Кубке мира по художественной гимнастике, который завершился в Ташкенте.

В составе национальной сборной она стала лучшей в групповых упражнениях и в отдельных видах многоборья. В этих дисциплинах россиянки дважды были сильнее спортсменок из Болгарии.

Лидеры национальной сборной Илья Захаров и Евгений Кузнецов остались без наград во второй соревновательный день четвертого этапа мировой серии по прыжкам в воду, который проходит в канадском Виндзоре. В индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина Захаров показал четвертый результат, Кузнецов стал седьмым. Еще одна представительница Пензы Валерия Белова в прыжках с вышки стала 11-й.

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