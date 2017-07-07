Спортблок: художественная гимнастика, хоккей

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07 июля 2017, 19:09Спорт
В пятницу, 7 июля, в Берлине стартовал этап мирового Челлендж Кубка по художественной гимнастике, в турнире принимает участие и пензенская спортсменка.
На международном турнире в составе сборной России выступит двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, представляющая Пензенскую область. Об этом сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт». Ожидается, что спортсменка выступит на состязаниях в групповых упражнениях. Турнир завершится 9 июля.
Форвард «Дизеля» Глеб Муртазин вызван в юниорскую сборную России до 18 лет, сообщается на официальном сайте пензенского клуба. Сейчас национальная команда во главе с Александром Зыбиным проводит в Подмосковье расширенный учебно-тренировочный сбор. Он продлится до 23 июля, после чего сборная отправится в Новогорск, где будет готовиться к стартовому турниру сезона - мемориалу Ивана Глинки.
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