07 июля 2017, 19:09Спорт Спортблок: художественная гимнастика, хоккей В пятницу, 7 июля, в Берлине стартовал этап мирового Челлендж Кубка по художественной гимнастике, в турнире принимает участие и пензенская спортсменка.

На международном турнире в составе сборной России выступит двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, представляющая Пензенскую область. Об этом сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт». Ожидается, что спортсменка выступит на состязаниях в групповых упражнениях. Турнир завершится 9 июля.



Форвард «Дизеля» Глеб Муртазин вызван в юниорскую сборную России до 18 лет, сообщается на официальном сайте пензенского клуба. Сейчас национальная команда во главе с Александром Зыбиным проводит в Подмосковье расширенный учебно-тренировочный сбор. Он продлится до 23 июля, после чего сборная отправится в Новогорск, где будет готовиться к стартовому турниру сезона - мемориалу Ивана Глинки.

Спорт

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